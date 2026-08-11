Temblor hoy 11 de agosto en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 11 de agosto se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 11 de agosto, en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud: 2.9

2.9 Hora: 06:20 horas.

06:20 horas. Epicentro: 44 km al suroeste de Huasco, región de Atacama.

44 km al suroeste de Huasco, región de Atacama. Profundidad: 31 km.