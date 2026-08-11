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Delincuentes robaron especies en joyería de Santiago Centro: Intentaron atropellar a carabinero y se fugaron

Daniela Aste
Por Daniela Aste

Periodista Digital

Este martes, un grupo de 10 delincuentes intentó robar una joyería en la comuna de Santiago, en el sector de Diagonal Cervantes con Santo Domingo. Los antisociales ingresaron a una galería, rompieron el cierre perimetral y robaron la tienda que ya había sido asaltada en noviembre de 2025. Carabineros se enfrentó con ellos y el conductor intentó atropellar a uno de los efectivos policiales. Si bien sustrajeron especies, no lograron llevarse la caja fuerte.

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