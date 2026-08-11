11/ 08/ 2026 07:31

Delincuentes robaron especies en joyería de Santiago Centro: Intentaron atropellar a carabinero y se fugaron

Este martes, un grupo de 10 delincuentes intentó robar una joyería en la comuna de Santiago, en el sector de Diagonal Cervantes con Santo Domingo. Los antisociales ingresaron a una galería, rompieron el cierre perimetral y robaron la tienda que ya había sido asaltada en noviembre de 2025. Carabineros se enfrentó con ellos y el conductor intentó atropellar a uno de los efectivos policiales. Si bien sustrajeron especies, no lograron llevarse la caja fuerte.