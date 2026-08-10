“No tengo ningún rencor”: Chilena abandonada al nacer busca a su mamá biológica y envía emotivo mensaje

Tras dar a conocer su caso en TikTok, la abogada de 32 años reveló que mantiene activa la búsqueda de quien le dio la vida. “Cómo tiene que haber sufrido por haberme dejado así”, reflexionó la mujer que se viralizó con su historia.

La historia de Paz Álvarez Silva, la abogada que fue abandonada cuando era una guagua y que recientemente se viralizó en redes sociales, sigue conmoviendo a miles de personas.

Tras dar a conocer su caso en TikTok, ahora reveló que mantiene activa la búsqueda de su madre biológica , aunque asegura que no guarda rencor y que tampoco pretende forzar un reencuentro.

Paz relató en entrevista con LUN que comenzó a investigar sus orígenes tras cumplir 18 años. Al revisar el expediente de su adopción, encontró antecedentes sobre las circunstancias en que fue abandonada y una carta que su madre dejó junto a ella.





Según contó, la recién nacida fue encontrada el 16 de julio de 1994 en una vivienda. Junto a ella había una nota en la que su madre pedía ayuda para la menor y explicaba que no podía hacerse cargo de su crianza.

“Por favor. Ayúdenme. Estoy sola. No tengo a quién acudir”, señalaba parte del mensaje, donde también indicaba que el embarazo habría sido producto de una violación y que no contaba con apoyo familiar.

“No tengo ningún rencor”

Paz aseguró que conocer esos antecedentes le permitió comprender mejor la decisión de su madre biológica.

“Sentí angustia, como mamá, como mujer, como niña, porque se notaba que era alguien menor de edad”, comentó al citado medio.

Por lo mismo, afirmó que no la mueve el resentimiento. “ Si para ella es un paso encontrarme, ubicarme o contactarme, no tengo ningún rencor. Mi mamá adoptiva siempre me dijo que no le vea mal, no la culpe, ella hizo lo que podía”, recordó.

La abogada también cree que la mujer podría haber continuado sufriendo durante todos estos años por la decisión que tomó. “Cómo tiene que haber sufrido por haberme dejado así”, reflexionó.

Aunque reconoce que ha pensado muchas veces en ella, Paz asegura que no busca presionar un encuentro. “Todos los 16 de julio debe pensar qué estará haciendo mi hija”, expresó, aludiendo a la fecha en que fue encontrada.

Actualmente, continúa reuniendo antecedentes sobre su origen y espera que la difusión de su historia pueda ayudarla a obtener nuevas pistas sobre el paradero de su madre biológica, a quien le gustaría conocer algún día.