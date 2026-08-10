¿Ranita pehuenche chilena en peligro? Por qué Leonardo DiCaprio quiere salvar esta especie

“Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema que es vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática”, declaró el actor a través de sus redes sociales.

El actor Leonardo DiCaprio ha acaparado titulares durante los últimos años por su incansable rol como activista medioambiental, y ahora tiene a un animal chileno en la mira: La ranita pehuenche chilena.

Este domingo, el actor hizo un especial llamado en Instagram respecto a la vulnerabilidad en la que se encuentra la especie Alsodes pehuenche.

Mediante diversas fotografías del animal, DiCaprio hizo un llamado de ayuda a concientizar sobre el peligro en que se encuentra debido al proyecto de interconexión eléctrica Los Cóndores–Río Diamante en Alto Maule.

“Quedan menos de 1.000 ranas pehuenches de pecho espinoso en estado silvestre, y el lunes 10 de agosto, el gobierno chileno podría aprobar un plan catastrófico para destruir el corazón de su único hábitat conocido”, escribió en la plataforma.

Continuó: “Los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto de transmisión. Piden que se construya en un lugar donde no ponga en mayor riesgo a una especie en peligro crítico de extinción“.

Conocido por apariciones en películas como Titanic y El Lobo de Wall Street, el intérprete nominado a Mejor Actor en la más reciente entrega de los Óscar por Una batalla tras otra ha buscado ocupar su influencia para impulsar el cuidado a la biodiversidad en diversos países del planeta.

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Buscan salvar a la ranita pehuenche chilena

El artista estadounidense también dedicó unos párrafos para explicar algunas de las razones de porqué la ranita pehuenche chilena es tan especial : No habita en ningún otro lugar del mundo, salvo en el Valle del Pehuenche, en los altos Andes de Chile y Argentina.

Según relató, la ranita pehuenche de pecho espinoso ha evolucionado para sobrevivir en los fríos arroyos de montaña y en los prados alpinos.

Proteger a esta especie, reflexionó, significa “proteger todo un ecosistema que es vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resiliencia climática“.

Un estudio de 2024 advierte que “a pesar de los esfuerzos, las medidas de mitigación no han sido tomadas totalmente en cuenta y las amenazas que se percibían como potenciales ahora están afectando a las poblaciones, especialmente a las cercanas al Paso Pehuenche”.