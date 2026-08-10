Eclipse solar total 2026: A qué hora empieza, desde dónde se verá y cómo seguirlo en Chile

Esta semana, la luna cubrirá completamente el disco solar durante algunos minutos, generando el fenómeno conocido como totalidad.

Comenzó la cuenta regresiva para uno de los eventos astronómicos mas esperados y fascinantes del año: Esta semana, la Luna se ubicará entre la Tierra y el Sol y bloqueará su luz por completo.

El fenómeno tendrá lugar este miércoles 12 de agosto, día en que un nuevo eclipse solar total captará la atención de millones de personas en el mundo por su belleza y singularidad.

Sin embargo, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) informó que el eclipse atravesará el hemisferio norte y resultará visible en su totalidad únicamente en zonas específicas.

Dónde se verá el eclipse total total

Los franja donde pasará la trayectoria lunar serán Groenlandia, Islandia, el océano Atlántico Norte, el norte de Rusia, gran parte de España y una porción del noroeste de Portugal.

En estos lugares, que son los que estarán ubicados en la trayectoria de la sombra de la Luna, tendrán el privilegio de observar el momento en que el disco lunar cubrirá por completo al Sol.

En Canadá, el norte de Estados Unidos, gran parte de Europa y el noroeste de África, en cambio, verán el fenómeno de manera parcial, con distintos grados de ocultación del disco solar.

¿Cómo ver el eclipse desde Chile?

Aunque no será visible desde nuestro país, el fenómeno se podrá seguir mediante transmisiones online de organismos como la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA).

El horario para disfrutar el evento en nuestro país dependerá desde donde se haga la transmisión: en España, por ejemplo, la totalidad del eclipse comenzará cerca de las 20:28 horas en León y a las 20:32 horas en Valencia.