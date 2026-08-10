¿Hasta cuándo puedo cobrar el Cupón de Gas Licuado? Esta es la última fecha para utilizar los $27 mil

Quedan pocos días en los que podrán hacer uso de este beneficio único de la época de invierno quienes activaron el cupón en el periodo correspondiente.

El Cupón de Gas Licuado es un beneficio único de $27 mil que busca aliviar los gastos de la calefacción en el hogar durante este invierno.

Las personas pertenecientes al 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares, pudieron acceder al beneficio entre el 30 de mayo y el 12 de junio.

¿Hasta cuándo se puede cobrar el Cupón de Gas Licuado de $27 mil?

A todos aquellos que hayan activado el cupón, les queda el último plazo para comprar con él en los distribuidores autorizados.

Todos los beneficiarios podrán cobrar el Cupón de Gas Licuado hasta el 30 de septiembre.

¿Dónde cobrar el Cupón de Gas? Estos son los distribuidores de gas autorizados

BancoEstado cuenta en su sitio web con el listado completo de los distribuidores de gas autorizados para la compra con el cupón.

Podrás buscar por nombre o dirección, comuna y región, si haces click acá.





¿Cómo comprar con el Cupón de Gas Licuado?

Para canjear el Cupón de Gas Licuado, los beneficiarios podrán hacerlo de manera digital a través de la app Rutpay o la app BancoEstado.

Para comprar con él, deberás ingresar el RUT del distribuidor y el valor total.

En caso de que este sea menor a $27 mil, podrás usar el saldo restante en otra ocasión. No obstante, si es mayor, la diferencia se descontará directamente desde tu CuentaRUT cuando pagues.

Además, está la posibilidad de acceder al cupón en las CajaVecina, donde el operador lo imprimirá para que lo puedas usar en cualquier distribuidor de gas autorizado.

Si el monto es menor, podrás solicitar uno nuevo por el saldo que sobró.