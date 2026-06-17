Ya puedes usar el Cupón de Gas Licuado: Revisa qué pasa si te sobra saldo tras primera compra

Desde el Gobierno respondieron a una de las grandes inquietudes en medio de la entrega del beneficio, pues muchos usuarios desconocen qué ocurrirá en caso de que sobre dinero.

Este miércoles 17 de junio comenzó la entrega del Cupón de Gas Licuado, un beneficio estatal que entrega un aporte de $27.000 para la compra de cilindros de gas en distribuidoras adheridas.

Este aporte económico de 27 mil pesos se entregará a las familias del 80% más vulnerable, según el Registro Social de Hogares, y la inscripción para ello comenzó el pasado 18 de mayo.

La ayuda se distribuirá por una sola vez y está dirigida exclusivamente a las personas que cumplan con el perfil de vulnerabilidad socioeconómica requerido. El trámite de activación, en tanto, se realiza de forma digital.

Qué pasa si me sobra dinero del Cupón de Gas Licuado

Una de las dudas que ha surgido entre los beneficiarios y potenciales beneficiarios es qué ocurrirá en caso de que sobre dinero del cupón, pues algunos galones cuestan menos que el monto del cupón.

Desde el Gobierno abordaron la inquietud y aclararon que, en caso de no utilizar la totalidad de los $27.000 en la primera compra, el usuario podrá usar el saldo restante en una segunda transacción , pagando, eso sí, la diferencia con su propio dinero.

“Si usted no utiliza los 27 mil pesos en la primera compra, ese saldo lo puede utilizar después, siempre y cuando sea antes del 30 de septiembre“, explicó el subsecretario del Interior, Máximo Pavez.

Para usar el saldo restante para una próxima compra, existen dos métodos: Canje digital (el saldo quedará guardado en la App) y Canje en Caja Vecina (deberás acudir nuevamente para imprimir otro voucher con el saldo que queda).





¿Quiénes pueden recibir los $27 mil?

Para obtener el Cupón de Gas Licuado, los potenciales beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

Tener 18 años o más.

Ser jefa o jefe de hogar.

Pertenecer a un hogar dentro del 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.

Tener activa una CuentaRUT de BancoEstado.

Las personas extranjeras también pueden acceder al beneficio si cumplen con dichas condiciones. Las autoridades precisaron que se considerará la información del Registro Social de Hogares con corte al 16 de abril de 2026.