Cupón del Gas Licuado: Cómo activar en línea el subsidio de $27 mil

No olvides activar tu cupón antes del 29 de mayo si quieres recibirlo en la primera fecha confirmada. De lo contrario, el beneficio se te entregará en el segundo periodo del bono.

Ya se encuentra disponible el Subsidio del Gas Licuado, beneficio que llegará a través de un cupón físico o digital de BancoEstado con el monto de $27 mil, el cual permitirá costear casi en su totalidad un galón de 15 kilos este invierno.

Este beneficio será entregado por vez única a todas las familias pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, y será administrado en tres tandas distintas, según el periodo en que se postuló al bono.

Cómo activar el cupón del Gas Licuado

De acuerdo con el sitio web de ChileAtiende, en solo dos pasos puedes solicitar el cupón de $27 mil, estos son:

Entrar al sitio web cupondegas.gob.cl

Iniciar sesión con tu ClaveÚnica.

Una vez dentro, de manera automática el sistema te corroborará si cumples con los requisitos o no. De ser factible acceder al beneficio, te llegará un correo electrónico confirmando la activación de tu cupón.

Asimismo, cuando esté disponible para utilizarlo, BancoEstado se comunicará contigo para informarte. Es importante que tengas activa tu CuentaRUT, ya que el cupón digital estará disponible a través de la aplicación del BancoEstado o RutPay.





Fechas de pago de vale para gas licuado

De acuerdo con el anuncio del Gobierno existirán tres periodos de pago, según cuando actives el cupón del gas. Estos son:

Si el cupón se activa entre el 18 de mayo y el 29 de mayo:

Estará disponible para usarse desde el 17 de junio.

Si el cupón se activa entre el 30 de mayo y el 12 de junio:

Estará disponible para usarse desde el 2 de julio.

Si el cupón se activa entre el 13 de junio y el 30 de junio: