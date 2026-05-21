“Pasé un momento fome”: Fran Maira explica cambio físico tras episodio depresivo

De acuerdo con la artista nunca había pesado lo que hoy en día tras los duros meses vividos.

Poco a poco la cantante Fran Maira ha retomado sus redes sociales desde el accidente vehicular que dejó a un repartidor atropellado en Lo Barnechea.

La ex integrante de Gran Hermano Chile ha vuelto a mostrarse y rápidamente sus seguidores notaron un cambio físico en ella, situación que explicó a través de historias de Instagram.





Fran Maira revela motivos de su cambio físico

Francisca se refirió a los mensajes de la gente que notó que, según comentaron, estaba “panzona”, lo cual ella confirmó.

“Que son pesados, sí sé que estoy panzona”, comentó con un llanto falso en un video, en el cual también explicó: “Lo que pasa es que cuando como, me hincho, y tú sabes, la depresión de hace unos meses hizo que subiera como nueve kilos de más. Nunca había pesado tanto como ahora”.

En este contexto detalló que “pasé un momento fome” y tras eso “me comí todo”. Así, agregó que “aquí estamos, volviendo con panza pero no importa, la voy a bajar, más adelante”, cerró la artista.