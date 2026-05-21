VIDEO | Uno tiene 14 años: Banda protagonizó violento turbazo en farmacia de Maipú

Los involucrados habrían cometido el mismo delito el día anterior en una sucursal de Santiago.

Seis personas fueron detenidas durante la noche de este miércoles tras ser captados protagonizando un violento turbazo a una farmacia en la comuna de Maipú, donde amenazaron con un arma de juguete a los vendedores.

De acuerdo con Carabineros, los sujetos fueron acorralados para lograr su detención. Entre los detenidos se encuentran dos menores de edad, de 14 y 17 años, y la mayoría de estos contaba con antecedentes policiales.

Incluso esta misma banda había protagonizado el día anterior otro turbazo en Santiago, local en el que alcanzaron a sustraer $8 millones en especies.