VIDEO | Violento turbazo en MUT: Con machetes y gas pimienta delincuentes robaron tienda de tecnología de Tobalaba

Tres guardias resultaron lesionados con heridas de menor gravedad. Tras un rápido operativo, Carabineros logró capturar a uno de los integrantes de la banda delictual que asaltó el recinto de Tobalaba.

Entre ocho a diez delincuentes cometieron un robo la mañana de este viernes, en modalidad turbazo, al interior del centro comercial Mercado Urbano Tobalaba, en la comuna de Las Condes.

El violento atraco tuvo lugar a eso de las 10:00 horas de este viernes en la tienda Samsung, donde los antisociales lograron sustraer objetos avaluados en casi tres millones y medio de pesos.

De acuerdo con información policial, la turba ingresó armada con armas blancas de grandes dimensiones como machetes, además de latas de gas pimienta.





Todo esto para repeler a los guardias de seguridad y robar la mayor cantidad de especies en el menor tiempo posible.

Cámaras de seguridad registraron el modus operandi de los sujetos.

Ningún cliente resultó herido, sin embargo, tres guardias sufrieron cortes de menor gravedad. Los trabajadores llegaron por su cuenta a la sala de enfermería donde recibieron primeros auxilios, para luego ser trasladados hasta una mutual de seguridad.

Carabineros informó que tras el robo los sujetos huyeron en dirección desconocida, pero gracias a un rápido operativo lograron capturar a un integrante de la banda, quien es un menor de edad involucrado en este hecho de violencia.