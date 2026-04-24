Las imágenes muestran el momento de la colisión en el centro de Santiago, que provocó la muerte de una mujer de 25 años. El hecho involucró a 7 funcionarios policiales, quienes fueron dados de baja de la institución.

Este viernes se dio a conocer un video clave del choque fatal que involucró a siete funcionarios de Carabineros y provocó la muerte de una mujer de 25 años.

La víctima, identificada como María Alejandra Flores Rodríguez, viajaba como pasajera de un vehículo de aplicación y salió eyectada producto del impacto, falleciendo horas más tarde en la ex Posta Central.

Imágenes de una cámara de seguridad captaron el momento exacto de la colisión ocurrida en el centro de Santiago, donde se observa claramente que el automóvil manejado por un funcionario policial cruzó con luz roja.

El video también muestra el violento impacto y a los efectivos policiales huyendo del sitio del suceso sin prestar ayuda.





Carabineros involucrados en choque fueron dados de baja

A través de un comunicado, Carabineros de Chile manifestó que “condena de manera categórica y enérgica los graves hechos ocurridos durante la madrugada en la comuna de Santiago”.

“Un funcionario fue detenido y expulsado de la institución por conducir en estado de ebriedad tras participar en un accidente de tránsito que provocó lamentablemente el fallecimiento de una mujer”, agregó la institución.

Asimismo, enviaron sus condolencias a la familia de la víctima y catalogaron los hechos como “una falta gravísima e inaceptable, absolutamente contraria a los principios y valores institucionales”.

Por lo anterior, también determinaron la desvinculación de los otros seis carabineros. “Se dispuso su inmediata baja de las filas de la institución”, se precisó en la declaración.

Posteriormente, la institución policial confirmó que hay siete funcionarios involucrados, los cuales fueron dados de baja.