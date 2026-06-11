Subsidio de hasta $20 millones para mejorar tu casa: Así puedes postular para obtener el beneficio
Propietarios de viviendas pueden acceder a diversos montos para realizar proyectos de ampliación o mejoramiento de la vivienda. Revisa aquí cómo acceder al millonario aporte.
El Ministerio de Vivienda (Minvu) cuenta con un beneficio para propietarios de viviendas sociales quiera ampliar o repara su hogar, a través del Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda.
La ayuda busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias, a través de proyectos de reparación o mejoramiento de la casa, entregando hasta $20 millones.
Los tipos de proyectos de ampliación y mejoramiento pueden ser:
- Banco de materiales
- Personas con discapacidad
- Xilófagos
- Suelos salinos, patrimoniales o cités
Postula aquí al subsidio para ampliar tu vivienda
La postulación tiene varias etapas y no se realiza directamente a través del Minvu, sino que en las entidades patrocinantes habilitadas para el proceso en la página web del ministerio.
Para postular al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda hay que seguir los siguientes pasos:
- Contactar a entidad patrocinante.
- Esta hará el diagnóstico de la vivienda y asesorará en la elección de la constructora para hacer el proyecto.
- Posteriormente se ingresa con esa postulación al sistema del Minvu.
Requisitos para postular
Para acceder al beneficio que entrega el Minvu hay que ser propietario de la vivienda a modificar y cumplir con lo siguiente:
- Tener 18 años o más.
- Ser propietario o propietaria de la vivienda y que esta sea su única propiedad habitacional.
- Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de extranjeros, tener residencia definitiva acreditada.
- Pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), si la postulación es individual.
- Si la postulación es grupal, al menos el 60% de los integrantes debe pertenecer al 60% más vulnerable del RSH.
- Tener el ahorro mínimo exigido según el tipo de proyecto.
- Trabajar con una Entidad Patrocinante autorizada por el Minvu.
- Contar con una empresa constructora o contratista inscrito en el registro del ministerio.
- Disponer del permiso de edificación cuando el proyecto lo requiera.
Montos que entrega el subsidio
El Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda entrega diferentes montos dependiendo del proyecto que el beneficiario quiera desarrollar:
- Adecuación de viviendas: 300 UF ($12.228.978).
- Ampliación (vivienda con superficie hasta 40 m2): 120 UF a 504 UF ($4.891.592 a $20.544.684).
- Ampliación (vivienda con superficie sobre 40 m2): 110 UF ($4.483.959).
- Mejoramiento / Estructural: 100 UF ($4.076.326).
- Mejoramiento / Instalaciones: 90 UF ($3.668.694).
- Mejoramiento / Envolvente: 80 UF ($3.261.061).
- Mejoramiento / Mantención: 55 UF ($2.241.980).