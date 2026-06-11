Propietarios de viviendas pueden acceder a diversos montos para realizar proyectos de ampliación o mejoramiento de la vivienda. Revisa aquí cómo acceder al millonario aporte.

El Ministerio de Vivienda (Minvu) cuenta con un beneficio para propietarios de viviendas sociales quiera ampliar o repara su hogar, a través del Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda.

La ayuda busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias, a través de proyectos de reparación o mejoramiento de la casa, entregando hasta $20 millones .

Los tipos de proyectos de ampliación y mejoramiento pueden ser:

Banco de materiales

Personas con discapacidad

Xilófagos

Suelos salinos, patrimoniales o cités





Postula aquí al subsidio para ampliar tu vivienda

La postulación tiene varias etapas y no se realiza directamente a través del Minvu, sino que en las entidades patrocinantes habilitadas para el proceso en la página web del ministerio.

Para postular al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda hay que seguir los siguientes pasos:

Contactar a entidad patrocinante.

Esta hará el diagnóstico de la vivienda y asesorará en la elección de la constructora para hacer el proyecto.

Posteriormente se ingresa con esa postulación al sistema del Minvu.

Requisitos para postular

Para acceder al beneficio que entrega el Minvu hay que ser propietario de la vivienda a modificar y cumplir con lo siguiente:

Tener 18 años o más.

Ser propietario o propietaria de la vivienda y que esta sea su única propiedad habitacional.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de extranjeros, tener residencia definitiva acreditada.

Pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), si la postulación es individual.

Si la postulación es grupal, al menos el 60% de los integrantes debe pertenecer al 60% más vulnerable del RSH.

Tener el ahorro mínimo exigido según el tipo de proyecto.

Trabajar con una Entidad Patrocinante autorizada por el Minvu.

Contar con una empresa constructora o contratista inscrito en el registro del ministerio.

Disponer del permiso de edificación cuando el proyecto lo requiera.

Montos que entrega el subsidio

El Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda entrega diferentes montos dependiendo del proyecto que el beneficiario quiera desarrollar: