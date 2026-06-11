“Voy a responder”: El Indio lanza advertencia tras chistes de El Flaco en que aludió a su salud

El humorista recordó los comentarios que hizo su excompañero en el Festival del Huaso de Olmué y adelantó que le responderá sobre las tablas.

Mauricio Medina volvió a la carga contra Paul “El Flaco” Vásquez y avisó que responderá a los chistes que realizó durante su presentación en el Festival del Huaso de Olmué.

“El Indio” se refirió a la rutina de su excompañero en Dinamita Show, en la que aludió a sus problemas de salud, incluso haciendo comentarios sobre su amputación.

“En su momento no respondí porque no creí que era necesario, pero ahora simplemente voy a responder a esa alusión que me hicieron“, adelantó en conversación con La Cuarta sobre su próxima rutina.





“El Indio” descarta reconciliación

“Yo no hablo con él hace más de 10 años. Entonces no tendría caso hablar ahora. Voy a responder a través de las tablas“, insistió.

Sobre la relación con su otrora dupla, el humorista recalcó que están totalmente distanciados y volvió a descartar una reconciliación.

“No me gusta darle vuelta porque yo hace mucho rato que tomé mi decisión y listo“, agregó.

Finalmente, Mauricio Medina remarcó su molestia, ya que las preguntas siempre van dirigidas a Paul Vásquez: “A mí no me han preguntado nunca. Y yo no estoy de acuerdo en volver”.

“Siempre le preguntan al Flaco, le preguntan a otras personas, pero ten por seguro que no hay ninguna posibilidad“, zanjó.