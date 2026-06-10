Subsidio para ampliar tu casa: Quiénes pueden acceder a los $20 millones del beneficio del Minvu

Si cumples con los requisitos, el proceso comienza con la apertura de una cuenta de ahorro y el depósito del monto mínimo exigido para el subsidio correspondiente.

El Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda es un beneficio del Minvu dirigido a propietarios de viviendas sociales que necesitan reparar, ampliar o adecuar su hogar.

Este aporte tiene como objetivo mejorar las condiciones de habitabilidad y seguridad de los hogares, además de combatir el hacinamiento mediante proyectos de ampliación.

Quiénes pueden recibir el subsidio del Minvu

Para acceder al beneficio, las personas deben cumplir con una serie de requisitos establecidos por el Minvu:

Tener 18 años o más.

Ser propietario o propietaria de la vivienda y que esta sea su única propiedad habitacional.

Contar con cédula de identidad vigente. En el caso de extranjeros, tener residencia definitiva acreditada.

Pertenecer al 60% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), si la postulación es individual.

Si la postulación es grupal, al menos el 60% de los integrantes debe pertenecer al 60% más vulnerable del RSH.

Tener el ahorro mínimo exigido según el tipo de proyecto.

Trabajar con una Entidad Patrocinante autorizada por el Minvu.

Contar con una empresa constructora o contratista inscrito en el registro del ministerio.

Disponer del permiso de edificación cuando el proyecto lo requiera.





Los requisitos que debe cumplir la vivienda

Además, la vivienda del o la postulante debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones:

Ser una vivienda social con un valor máximo de 950 UF (alrededor de $38,7 millones).

Haber sido construida o adquirida con un subsidio habitacional del Minvu.

Haber sido construida por el Serviu.

Monto del subsidio para ampliar tu vivienda

Los montos dependen del tipo de proyecto que se quiera ejecutar. Las adecuaciones para viviendas pueden recibir hasta 300 UF, equivalentes a más de $12 millones.

En el caso de las ampliaciones, el beneficio puede alcanzar las 504 UF (más de $20,5 millones) para viviendas de hasta 40 metros cuadrados.

Por su parte, los proyectos de mejoramiento estructural pueden obtener hasta 100 UF; los destinados a instalaciones, 90 UF; los de envolvente térmica, 80 UF; y los de mantención, hasta 55 UF.