Cómo acceder al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda 2026 que entrega hasta $20 millones

Este bono que entrega el Minvu es para mejorar las condiciones de habitabilidad y eliminar el hacinamiento. Revisa acá todos los requisitos.

El Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda es un beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), dirigido a propietarios de viviendas sociales que necesitan reparar, ampliar o adecuar su hogar.

Cabe señalar que este bono es para mejorar las condiciones de habitabilidad y eliminar el hacinamiento, donde los beneficiarios adquirieron un subsidio estatal y el valor de la propiedad no puede superar las 950 UF.





¿Cuánto dinero se entrega en el subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda 2026?

El monto varía según el tipo de proyecto. Estos son los montos vigentes en UF y en pesos.

También se informó que se debe tener un ahorro mínimo depositado en una cuenta de ahorro al último día del mes anterior a la postulación.

Requisitos del postulante para acceder al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda 2026

Ser mayor de 18 años

Ser propietario/a de la vivienda y que sea tu única propiedad

Tener Cédula de Identidad vigente (los extranjeros deben sumar el Certificado de Permanencia Definitiva)

Pertenecer al 60% más vulnerable del RSH si postulas de forma individual

si postulas de forma individual Si postulas en grupo, al menos el 60% del grupo debe pertenecer al 60% más vulnerable del RSH

Contar con el apoyo de una Entidad Patrocinante autorizada por el Minvu

autorizada por el Minvu Tener un constructor o contratista inscrito en los registros del Minvu

Contar con permiso de edificación de la DOM si el proyecto lo requiere

Requisitos de la vivienda

Se indicó que la vivienda del postulante debe cumplir al menos uno de estos criterios.

Ser una vivienda social con valor que no supere las 950 UF ($38.025.793)

($38.025.793) Haber sido construida o adquirida con subsidio del Minvu

Haber sido construida por el Serviu

¿Cómo se puede postular al Subsidio para Ampliar o Mejorar la Vivienda 2026?

La postulación se realiza a través de una Entidad Patrocinante, que es quien gestiona el proyecto ante el Minvu. Puedes buscar entidades patrocinantes habilitadas directamente en el sitio oficial del Minvu en minvu.gob.cl.