Renuncia seremi de Salud de Magallanes: Gobierno ya registra 25 salidas de autoridades regionales

El Ministerio de Salud solicitó la renuncia de Fabián Barrientos luego de conocer la existencia de una investigación del Ministerio Público.

El Ministerio de Salud informó este sábado que solicitó la renuncia del seremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos Andrade, luego de ser notificado de una investigación en curso por parte del Ministerio Público.

A través de un comunicado, la cartera señaló que la decisión busca resguardar el correcto funcionamiento de la institución y permitir que las diligencias se desarrollen con independencia y transparencia. Además, aseguró que colaborará con las autoridades competentes y que el reemplazante será informado oportunamente.





Nueva renuncia en gobierno de Kast

Con esta salida, el gobierno del Presidente José Antonio Kast acumula 25 secretarios regionales ministeriales que han dejado sus cargos desde el inicio de la administración, considerando renuncias, destituciones y nombramientos que finalmente no se concretaron.

La renuncia de Barrientos se suma a otras bajas registradas en las últimas semanas, en un contexto marcado por investigaciones judiciales, cuestionamientos administrativos y salidas por razones políticas, reflejando una alta rotación de autoridades regionales durante los primeros meses del Gobierno.