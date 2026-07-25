¿Confirmaron su romance? El gesto entre Dani Castro y Diego Valdivieso que encendió rumores en redes

Una publicación del influencer y un comentario de la ex Fiebre de Baile despertaron las especulaciones entre sus seguidores, quienes apuntan a que ambos compartieron un viaje junto a sus mascotas.

Los rumores sobre una posible relación entre Daniela Castro y Diego Valdivieso volvieron a tomar fuerza luego de una serie de publicaciones en redes sociales que dejaron en evidencia un llamativo detalle que sus seguidores no dejaron pasar.

A través de su cuenta de Instagram, Diego Valdivieso compartió varios registros celebrando “53 días de evolución con estos cachorros”.





Aunque en las imágenes no aparecía la ex participante de Fiebre de Baile, los seguidores advirtieron la presencia de Chalota, la popular perrita de Dani Castro, corriendo junto a los otros perros, que Valdivieso rescató hace unas semanas.

Las especulaciones aumentaron cuando la propia influencer comentó la publicación con un mensaje en tono de broma: “Chalota, ¿qué haces allá? Toma tus cosas y devuélvete a la capital”.

Diego no tardó en responder: “Eres lo máximo, mi Shifu”, una interacción que fue interpretada por los usuarios como una nueva señal de la cercanía entre ambos .