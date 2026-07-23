23/ 07/ 2026 22:56

Subsecretario de Hacienda renunció a su cargo tras dar positivo en test de drogas: Se hará un examen de contramuestra

Durante la noche de este jueves se confirmó que el presidente José Antonio Kast aceptó la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo en un test de drogas. Se van a realizar otros tests en distintos laboratorios para contrastar el resultado. Según detallaron desde la Oficina del Presidente, en su lugar asume en calidad de subrogante el actual Coordinador de Regulación Económica y Jefe de Asesores, Tomás Bunster Bustamante.