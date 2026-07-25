Junta de vecinos de San Miguel da la bienvenida a Boric tras unirse como socio: “Refleja la importancia de participar”

El ex Presidente llegó hasta la Junta de Vecinos 21 de Lo Vial para registrarse como residente y participar en las actividades e iniciativas de la comunidad donde vive actualmente junto a su familia.

El ex Presidente Gabriel Boric dio un nuevo paso en su vida como vecino de San Miguel tras inscribirse en la Junta de Vecinos 21 de Lo Vial, organización comunitaria del sector donde reside actualmente.

Con este trámite, el exmandatario podrá participar en las actividades, reuniones y decisiones del barrio como cualquier otro residente de la comuna.





Junta de Vecinos dio la bienvenida al expresidente

La actividad contó además con la presencia de autoridades comunales que llegaron hasta el lugar para acompañar la instancia, mientras el ex Presidente comienza una nueva etapa vinculada a la vida comunitaria de San Miguel.

La Junta de Vecinos Lo Vial confirmó que recibió al ex Presidente junto a su familia en una actividad de bienvenida organizada por la comunidad. Desde la organización destacaron la incorporación de Boric como nuevo socio, valorando su interés por participar activamente en la vida barrial.

“Este gesto refleja la importancia de participar y construir comunidad entre quienes compartimos este barrio“, señalaron desde la junta vecinal, donde además le desearon una buena llegada al sector, destacando la importancia de la convivencia, el respeto y el sentido de comunidad.