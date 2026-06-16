Gabriel Boric homenajeó a su hija Violeta con emotivo tatuaje: Fotos generaron reacciones en redes
A través de Instagram, la tatuadora María León, especializada en tatuajes botánicos, compartió imágenes de la visita del exmandatario a su estudio. “Lo pasamos regio y tatuamos violetas”, señaló la profesional.
El expresidente Gabriel Boric generó varias reacciones en redes sociales tras realizarse un tatuaje en homenaje a su hija, Violeta, fruto de su relación con Paula Carrasco.
A través de Instagram, la tatuadora María León, especializada en tatuajes botánicos, compartió este martes imágenes de la visita del exmandatario a su estudio.
“Suerte que me compré la camarita antes de esta sesión. Gracias Gabriel por venir, lo pasamos regio y tatuamos violetas“, escribió León en una publicación, acompañada de una postal tipo Polaroid junto a Boric.
En concreto, el otrora jefe de Estado plasmó en su brazo una flor de violeta, haciendo alusión al nombre de su primogénita.
“Cosas lindas que me ha dado este oficio, conocer a gente tan diversa y, en este caso, que tanto admiro. Gracias Gabriel, por venir a homenajear a tu linda Violetita“, la autora del tatuaje en una historia.
El posteo de la profesional causó las inmediatas reacciones de usuarios, quienes valoraron el gesto del expresidente de la República.