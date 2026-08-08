Cadenas y cuerdas ya no van más: Así puedes remolcar un auto y no ser multado según nuevo reglamento

La nueva normativa introduce una serie de cambios en las maniobras de remolque, incluido la prohibición de ciertos elementos y el reemplazo por otros. Revisa acá el detalle.

La Subsecretaría de Transportes anunció este viernes el nuevo reglamento sobre el remolque de automóviles en la vía pública.

El cambio más importante es la entrada en vigencia de la prohibición del uso de lazos, cadenas y cuerdas elásticas.

Desde Transportes indican que dichos elementos están asociados a una serie de complicaciones viales como “colisiones por alcance o pérdida de control”.

Tras nuevo reglamento, así puedes remolcar un automóvil sin exponerte a multas

Los lazos, cadenas y cuerdas elásticas son reemplazados por las grúas. De acuerdo a la normativa, estos vehículos de auxilio podrán transportar hasta dos automóviles simultáneamente usando “mecanismos de izamiento”.

En lo que respecta a grúas y motos, podrán ser transportadas “la cantidad que permita la plataforma de carga y sus elementos de sujeción”.

Además del izamiento, también podrán operar mecanismos de elevación y/o arrastre, utilizando para ello dispositivos luminosos y elementos retrorreflectantes duranta toda la totalidad de las acciones.





En cambio, si el vehículo que remolca es otro automóvil particular, la normativa precisa que se debe usar una barra metálica obligatoriamente.

El otro requisito fundamental es que el vehículo que remolca debe tener dimensiones y peso superiores al remolcado y queda totalmente prohibido el uso de cualquier cuerda, cadena o lazo.

Asimismo, el vehículo remolcado debe llevar las luces encendidas y parpadeando, sin pasajeros -salvo quien va al volante colaborando con la maniobra- y debe ir a una velocidad máxima de 40 km/h en rutas rurales e interurbanas, o 30 km/h en zona urbana.

Para las máquinas que transporten cargas peligrosas sigue rigiendo el Decreto Supremo N°298/1994 del Ministerio de Transportes.