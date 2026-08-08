Niña de 11 años muere por virus Hanta en Rengo: Hay alerta sanitaria vigente

La menor falleció mientras estaba internada en el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino. Se convirtió en la tercer víctima en la región de O’Higgins con el mismo diagnóstico en lo que va del año y la n°18 en todo el país este 2026.

El Instituto de Salud Pública (ISP) confirmó este viernes que la muerte de una menor de 11 años en Rengo fue producida tras contagiarse de virus Hanta.

La niña permanecía internada en el Hospital Dr. Franco Ravera Zunino de Rancagua, convirtiéndose en la tercer víctima fatal con el mismo diagnóstico en lo que va del año en la región de O’Higgins y la n°18 en todo el país este 2026.

La seremi de Salud de la zona, Daniela Zavando, lamentó la situación y entregó detalles del caso.

“Como autoridad sanitaria queremos hacer llegar nuestras más sentidas condolencias a la familia y a la comunidad de la comuna de Rengo (…) Esta noticia golpea fuertemente a nuestra región“, expresó, en declaraciones recogidas por el medio local El Renguino.

De acuerdo a la investigación epidemiológica inicial, “se ha visto que el lugar probable del contagio fue fuera de la fronteras de nuestro país; probablemente por un viaje a Bolivia que realizó a raíz de las vacaciones de invierno”.

Minsal declaró alerta sanitaria por hantavirus

Cabe recordar que, a fines de julio recién pasado, el Ministerio de Salud (Minsal) decretó de forma inédita una alerta sanitaria por el virus Hanta entre las regiones de Atacama y Magallanes.

El decreto advierte la presencia de una “multiamenaza sanitaria” al considerar otros riesgos como el dengue, zika, chikungunya, fiebre amarilla e influenza aviar.

De acuerdo al Minsal, en el año 2025 hubo 44 contagios y ocho fallecidos por hantavirus, registrando una letalidad del 18%.