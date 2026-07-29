Alerta Sanitaria por hantavirus en 13 regiones: ¿Cómo prevenir el contagio y cuándo acudir a urgencias?

De manera preventiva, ante el aumento de la gravedad de los casos en el país, el Minsal emitió esta medida que estará vigente hasta el 31 de julio de 2027.

El Ministerio de Salud (Minsal) declaró este martes alerta sanitaria por virus hanta desde la región de Atacama hasta la de Magallanes, ante el aumento de la gravedad de los casos en el país.

La medida estará vigente por un año, es decir, hasta el 31 de julio de 2027. Como es de carácter preventivo, permitirá otorgar facultades extraordinarias ante emergencias de riesgo sanitario.

El hantavirus en Chile se asocia normalmente con los ratones de cola larga que habitan sectores rurales. Se trata de una enfermedad infectocontagiosa con posibles consecuencias mortales.

Generalmente se produce porque el roedor podría dejar saliva, heces y orina sobre alimentos o superficies. En ese contexto, las partículas contaminadas pasan al aire e ingresan al organismo de una persona al respirar.

María Luz Endelza, infectóloga y académica de la Universidad de los Andes, advierte que la atención médica se concentra en sostener al paciente durante la evolución del cuadro.

Es por esto que, la academia explica que el virus “tiene una alta tasa de mortalidad y no existen vacunas. Tampoco tratamiento específico, es de soporte en la UCI“.

“Si uno ya se expuso o cree haber estado expuesto, es importante consultar en forma precoz, porque cuanto más temprano sea el manejo, hay más posibilidades de lograr sobrevida”





¿Cómo prevenir el contagio de hantavirus y cuándo acudir a urgencias?

La infectóloga Endelza, entregó las recomendaciones clave para prevenir contagiarse de hantavirus ante posibles riesgos:

Protegerse antes de asear espacios donde podrían haber ingresado los ratones

espacios donde podrían haber ingresado los ratones Evitar consumir comida que haya estado al alcance de los roedores

Asimismo, la experta informó dos datos primordiales de la enfermedad a considerar, para mantenerse en alerta.

El periodo de incubación del virus puede extenderse hasta 45 días.

Una persona podría presentar malestares varias semanas después de visitar un sector de riesgo.

Además, los principales síntomas que se presentan en caso de contagio son:

Fiebre alta

Dolores musculares

Sensación de gripe intensa

Dificultad respiratoria severa de aparición repentina

Si aparecen dichos malestares, es porque requieres de atención inmediata en Urgencias, donde será necesario informar las actividades realizadas durante el último mes y medio.