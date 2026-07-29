Fatal atropello en Viña: Corte de Valparaíso acoge recurso e imputado cumplirá prisión preventiva en recinto naval

En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada de la Corte de Apelaciones de Valparaíso determinó que la privación de libertad debe ejecutarse en un cuartel o establecimiento militar.

Este miércoles, se confirmó que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de amparo presentado por la defensa del cabo primero de la Armada, Jonathan David Richards Gaete, quien cumplirá su medida cautelar de prisión preventiva en un recinto militar de la Armada de Chile.

Cabe señalar que el pasado 12 de julio el hombre ingresó a toda velocidad con su vehículo a la feria Caupolicán de Viña del Mar, donde provocó la muerte de seis personas y otras siete resultaron lesionadas, motivo por el cual fue imputado por los delitos de cuasidelitos de homicidio y lesiones.





En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada -integrada por el ministro Rafael Corvalán, la ministra María Cruz Fierro y el abogado (i) Gonzalo Góngora- estableció que, al tratarse de un funcionario de la Armada en servicio activo, la legislación especial dispone que la privación de libertad debe ejecutarse en un cuartel o establecimiento militar, por lo que no respetar esa disposición constituye constituir una afectación ilegal de su derecho a la libertad personal y seguridad individual.

“Que, el artículo 137 del Código de Justicia Militar dispone, en lo pertinente, que si el detenido o preso fuere civil, la privación de libertad se hará efectiva en la cárcel o lugar público de detención que indique el mandamiento y, si fuere militar, en el cuartel o establecimiento militar de la respectiva institución que el mismo mandamiento señale”, se indica en la resolución.

Tras su formalización el 15 de julio, Richards cumplía la cautelar en el Complejo Penitenciario de Casablanca, tal como había determinado la jueza María del Pilar Labarca, magistrada del Juzgado de Garantía de Viña del Mar.