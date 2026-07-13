“De milagro me salvé”: El impactante relato de los sobrevivientes de la tragedia en Viña

Algunas de las personas que estaban en el fatal atropello volvieron este lunes a la feria Caupolicán a rendir homenaje a las víctimas.

Impacto existe en Viña del Mar luego del múltiple atropello donde fallecieron seis personas y otras siete terminaron lesionadas.

Hay quienes ese día domingo también estaban trabajando como comerciantes en la vereda de la tragedia y se salvaron por segundos del impacto. Este lunes, algunos de ellos volvieron a la feria Caupolicán a rendir homenaje a las víctimas.

“Me di cuenta por los ruidos, yo de milagro me salvé porque me corrí para allá... Me salvé, no la cuento dos veces”, dijo una de las sobrevivientes.