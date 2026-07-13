¿Cuál fue el motivo del atropello múltiple en feria de Viña? Defensa entregó argumento

Por falta de antecedentes, se decidió ampliar hasta el miércoles el control de detención del conductor, donde su defensa argumentó que se debió a un desmayo.

Pasado el mediodía de este lunes fue formalizado el conductor responsable de la muerte de seis personas y siete heridos en Viña del Mar, específicamente en la Feria Caupolicán.

Hoy fue su control de detención, el que se extendió hasta este miércoles, por falta de antecedentes, los que buscan responder a la incógnita de sobre qué pasó realmente con esta persona el momento de los atropellos. Su defensa argumentó que se debió a un desmayo.