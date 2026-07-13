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A FONDO | Dos mercenarios asesinaron por error a funcionaria del Gore: Autor del disparo cumplirá condena de 17 años

Un disparo que no iba dirigido hacia ella, mató a Karina Morales cuando esperaba un colectivo afuera del mercado Tirso de Molina.

Catalina Vargas
Por Catalina Vargas

Periodista Digital

La Fiscalía Centro Norte logró 17 años de cárcel para el autor del disparo que mató a Karina Morales, trabajadora del Gobierno Regional Metropolitano, cuando esperaba un colectivo afuera del mercado Tirso de Molina.

Tras el juicio se condenó al homicida y a su acompañante, que pretendían dar muerte a dos personas que habrían extorsionado a trabajadores del comercio ambulante, pero terminaron asesinando a la mujer por error.

El reportaje es del periodista Fabián Acevedo.

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