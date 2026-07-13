A FONDO | Dos mercenarios asesinaron por error a funcionaria del Gore: Autor del disparo cumplirá condena de 17 años
Un disparo que no iba dirigido hacia ella, mató a Karina Morales cuando esperaba un colectivo afuera del mercado Tirso de Molina.
La Fiscalía Centro Norte logró 17 años de cárcel para el autor del disparo que mató a Karina Morales, trabajadora del Gobierno Regional Metropolitano, cuando esperaba un colectivo afuera del mercado Tirso de Molina.
Tras el juicio se condenó al homicida y a su acompañante, que pretendían dar muerte a dos personas que habrían extorsionado a trabajadores del comercio ambulante, pero terminaron asesinando a la mujer por error.
El reportaje es del periodista Fabián Acevedo.