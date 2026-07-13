“Llorando de felicidad”: Naya Fácil mostró el nuevo penthouse de más de $1700 millones donde vivirá en Las Condes

La influencer reveló la reciente compra de la propiedad a través de un video en sus redes sociales e inmediatamente hizo un tour virtual.

Mediante sus redes sociales, Naya Fácil anunció la compra de una nueva propiedad a sus 28 años: un penthouse de tres pisos con un valor de más de $1.700 millones.

Se trata de un edificio ubicado en el barrio El Golf, en la comuna de Las Condes, donde la influencer se mudará y vivirá a partir de ahora.

En un video publicado en Instagram, Naya expresó: “Aún no creo esta noticia, estoy en shock mis facilines. Me compre un penthouse con vista a todo Santiago. Estoy demasiado feliz, casi llorando de la felicidad”.

“Quería compartir este momento con ustedes, atesorarlo y les haré un tour por todo mi penthouse de tres pisos. Este es el secretito que me tenía guardado”, contó.

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A través de sus historias, la influencer mostró por dentro su nueva vivienda, pasando por los tres pisos. En el primero se encuentra el living y el comedor, en el segundo las habitaciones, y en lo más alto la piscina.

Junto a esto, contó que hay un espacio vacío en el lugar, donde planea levantar un gimnasio personal desde cero.

Además, Naya Fácil reveló la razón de su mudanza: “Algo pasaba en mi casa, que ya no me sentía a gusto. Era muy silenciosa. Quería vida, quería ciudad”.

Es por esto que decidió comprar una propiedad con vista al Costanera Center, en medio de Santiago.

Revisa el tour de Naya Fácil en su nuevo penthouse acá















