¿Cuántos días lloverá en Santiago? Esta será la duración del sistema frontal que comienza esta semana

Se trataría de uno de los más intensos de las últimas décadas, debido a un río atmosférico de categoría 5.

Esta semana un nuevo sistema frontal afectará a la zona centro del país. El pronóstico de los meteorólogos predice que será uno de los más intensos de las últimas décadas.

A partir de este jueves, una gran cantidad de precipitaciones caerá en la Región Metropolitana, debido a un río atmosférico de categoría 5.

Se tratará de una seguidilla de sistemas frontales y esta será su duración estimada.





¿Cuántos días lloverá en Santiago?

En la zona centro, la lluvia podría extenderse por seis días , siendo el viernes 17 el punto de mayor intensidad.

Se espera que en Santiago las precipitaciones comiencen en la mañana del jueves para luego continuar durante el viernes, cuando caerían 50 milímetros.

Pero no terminará allí, porque el fin de semana también se verá afectado por las fuertes lluvias.

Y pese a que las autoridades aún monitorean el pronóstico de esta semana, durante la próxima también habrá otro sistema frontal.

De este modo, lloverían al menos seis días seguidos, considerando el lunes 20 y el martes 21 de julio.