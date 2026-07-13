Zona roja: Mapa muestra dónde caerá la mayor cantidad de lluvia por el sistema frontal esta semana

A partir del jueves se presentará un aumento en la intensidad de precipitaciones, lo que traerá una cantidad importante de lluvia principalmente a la zona centro del país.

Esta semana llegarán nuevamente las lluvias a la zona centro del país con el que sería uno de sistemas frontales más intensos de las últimas décadas.

Se trata tres sistemas frontales consecutivos que se manifestarán desde el día jueves y que traerán una cantidad importante de precipitaciones a la zona centro del país debido a un río atmosférico de categoría 5.

Según expuso la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, es “una seguidilla de sistemas frontales que van a dejar precipitaciones en muy poco tiempo en gran parte de la zona centro del país”.

Las lluvias comenzarán a manifestarse a partir de las 8 de la mañana del jueves 16 de julio y la mayor concentración de lluvia comenzaría en horas de la noche.





Los sectores más afectados por las lluvias

Pero la región Metropolitana no será la única afectada con las intensas lluvias, ya que el fenómeno también abarcará desde la zona sur de la región de Atacama hasta la región de La Araucanía , de acuerdo a lo que detalló la meteoróloga de Chilevisión.

Las precipitaciones podrían extenderse por cinco o seis días, siendo el viernes 17 será el punto de mayor intensidad en la zona centro, de acuerdo a la proyección realizada por el sitio especializado, Windy.

El primero de los sistemas frontales comenzarán a manifestarse en la zona centro-sur desde el miércoles, con gran concentración de agua caída en Constitución, Chanco y Chillán.

La mañana del día jueves 16 se intensificarán las lluvias con gran intensidad desde las 8 de la mañana, afectado las localidades de Lebu, Cañete y Angol.

Para la mañana del viernes 17 de julio, el sistema frontal se trasladará hacia la zona centro, afectado Viña del Mar, Valparaíso, San Antonio y en menor medida Santiago y Rancagua, desde las 7 de la mañana.

Hacia la noche se mantendrán las mismas zonas afectadas, sumando también la zona norte del país con gran acumulación de lluvia en Illapel, Punitaqui, Ovalle y Combarbalá.

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