Tres grifos de la zona no funcionaban: Los nuevos antecedentes del incendio que dejó dos niños muertos en Colina

CHV Noticias accedió a más detalles de cómo se generó el incendio que cobró la vida a dos hermanos de tres y once años.

Dos hermanos de tres y once años murieron en un incendio estructural registrado durante la madrugada de este lunes en la comuna de Colina.

El fatal siniestro también afectó en distintos grado a doce viviendas colindantes de la Villa Las Américas donde no habrían existido cortafuegos.





Por esa razón, fue difícil impedir el avance del fuego y este también se vio favorecido porque tres grifos de la zona no contaban con suministro de agua.

Otro de los antecedentes revelados recientemente, es que el incendio habría iniciado producto de un sobrecalentamiento de un calefactor.