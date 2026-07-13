AHORA | Bomberos combate incendio estructural en Santiago Centro con posibilidad de derrumbe

Se trata de un centro de almacenaje de materiales deportivos y repuestos de vehículos.

Durante la tarde de este lunes, se ha desarrollado un incendio estructural en Santiago Centro, con peligro de un posible derrumbe.

En estos momentos, Bomberos combate el fuego en la intersección de las calles Centeno y San Diego, que afecta a un centro de almacenaje de materiales deportivos y repuestos de vehículos.

Además, el edificio aledaño a la bodega se evacuó en su totalidad.

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