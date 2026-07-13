¿Se puede apostar de forma responsable? Las herramientas que Betsson ofrece a sus usuarios

El juego responsable es uno de los pilares que Betsson impulsa constantemente a nivel global, con herramientas, campañas y procesos orientados a que los usuarios puedan jugar dentro de límites claros y con información disponible para tomar mejores decisiones.

En el deporte, las reglas no le quitan emoción al juego. Al contrario: lo ordenan, lo hacen más justo y permiten que todos puedan disfrutarlo mejor. En las apuestas y el entretenimiento online ocurre lo mismo: el juego responsable es clave para mantener una experiencia segura, controlada y divertida.

Precisamente, el juego responsable es uno de los pilares que Betsson impulsa constantemente a nivel global, con herramientas, campañas y procesos orientados a que los usuarios puedan jugar dentro de límites claros y con información disponible para tomar mejores decisiones.

Por eso, al hablar de Juego responsable, la conversación no se trata solo de prevención, sino también de construir una forma más sana, sostenible y segura de vivir el entretenimiento online.

El jugador siempre al centro

Para Betsson, el juego responsable es una parte fundamental de su cultura. La compañía busca que sus clientes puedan disfrutar de manera segura, sostenible y dentro de límites con los que se sientan cómodos.

Ese enfoque se traduce en herramientas concretas. Entre ellas están la verificación de edad, que impide el acceso a la plataforma a menores de edad; los límites de depósito, con los que los usuarios fijan presupuestos diarios, semanales o mensuales; el Reality Check, que entrega recordatorios durante las sesiones de juego; y la autoexclusión, que permite bloquear voluntariamente el acceso a la plataforma por un período determinado.

Estas medidas apuntan a que cada persona pueda mantener el control de su actividad y reconocer cuándo es momento de hacer una pausa. En ese sentido, el enfoque de Betsson en juego responsable no es solo una declaración, sino una línea de trabajo que se expresa en funciones disponibles para los usuarios a nivel global.

Tecnología, monitoreo y apoyo permanente

El trabajo de Betsson también incluye procesos internos para identificar señales de riesgo y promover una experiencia más segura. La compañía utiliza herramientas de predicción de comportamientos, sistemas de monitoreo apoyados por inteligencia artificial y revisiones realizadas por especialistas.

Además, cuenta con atención al cliente disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, respaldada por un equipo especializado en juego responsable. A esto se suma la formación interna y constante de sus empleados en este tema, especialmente de quienes tienen contacto directo con usuarios.

Entretención con límites claros

Uno de los mensajes centrales de Betsson es que el juego debe entenderse como una forma de entretenimiento, no como una manera de ganar dinero. Por eso, la recomendación es jugar solo con dinero que se pueda perder, no intentar recuperar pérdidas, establecer límites de tiempo y dinero, y evitar jugar en momentos de tristeza, estrés o alteración emocional.

El juego responsable permite que la experiencia no dependa de la emoción del momento, sino de medidas que ayudan a proteger a los usuarios y a que ellos sean más conscientes de la forma en que juegan.

Una campaña reconocida junto a Boca Juniors

El compromiso de Betsson con el juego responsable tuvo recientemente un importante reconocimiento internacional. Betsson Group fue premiado en los SBC Awards Americas 2026 en la categoría Socially Responsible Initiative of the Year, gracias a una campaña de concientización desarrollada junto a Boca Juniors.

La iniciativa contó con la participación de figuras del club argentino, entre ellas Edinson Cavani, promueve prácticas de juego más seguras y refuerza tanto la importancia de elegir operadores regulados y con herramientas de protección para los usuarios, como el mensaje de que este tipo de entretenimiento en línea es solo para mayores de edad.

Además, Betsson Group cuenta con el sello Ecogra “Seguro y Justo”, una certificación que acredita el cumplimiento de las normas internacionales en materia de protección de los jugadores, juego limpio y conducta responsable, y con la certificación de Juego Responsable G4, revisada anualmente por el Global Gambling Guidance Group.

Con campañas reconocidas internacionalmente, herramientas de control, atención especializada y una mirada centrada en el jugador, Betsson fortalece su posición como una marca que entiende el entretenimiento