Quién es el detenido por el fatal atropello en feria de Viña del Mar: Es funcionario de la Armada

El conductor fue detenido en el lugar por el atropello múltiple que dejó seis fallecidos en la feria Caupolicán de Viña del Mar. La institución confirmó que el involucrado estaba fuera de servicio, mientras el Ministerio Público investiga las causas del fatal accidente.

Conmoción generó este domingo un trágico atropello múltiple registrado en la ciudad de Viña del Mar, que dejó seis personas fallecidas y llevó a la alcaldesa Macarena Ripamonti a declarar duelo comunal.

El incidente ocurrió en la popular feria Caupolicán del sector Gómez Carreño y entre las víctimas fatales hay comerciantes y una funcionaria de la Armada que trabajaba al interior del Hospital Naval.

El detenido por el siniestro es un funcionario de la Armada antes mencionada y que a las 8:38 horas del domingo circulaba por Avenida Alessandri cuando -por motivos aún investigados- perdió el control y subió a la acera.

Registros de cámara de seguridad muestran al vehículo desplazándose a alta velocidad antes de desviarse hacia la derecha y atropellar a las personas que estaban en la vereda.

El fiscal Walter Wenzel señaló en un punto de prensa que el vehículo mantenía su documentación vencida y que no contaba con Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP).

“No se ve una colisión, al menos preliminarmente, con otro vehículo, ni que tampoco saliera de un servicentro. Se ve simplemente una conducción rápida por esta vía”, afirmó.

Este lunes pasará a control de detención y el persecutor no descartó solicitar una ampliación del procedimiento y de las responsabilidades penales asociadas al hecho.





Armada inició “procedimientos administrativos”

La Armada se refirió al incidente a través de una declaración pública, lamentó lo ocurrido y adelantó que colaborará con las instituciones pertinentes para contribuir a la indagación.

“Durante la mañana de este domingo 12 de julio, un integrante de la Institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en avenida 24 Norte de Viña del Mar”, señalaron.

“Desde ocurrido el hecho, la Institución ha prestado toda la colaboración requerida por el Ministerio Público y las policías para contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente”, agregaron.

Asimismo, añadieron que han dispuesto la “instrucción de los procedimientos administrativos internos que correspondan, de conformidad con la normativa vigente”, debido a que el detenido pertenecía a la Armada.

Gobierno lamentó tragedia en Viña

Desde el Gobierno, el subsecretario del Interior, Máximo Pávez, confirmó que tanto la prueba de alcohol como el narcotest del conductor dieron resultados negativos.

“El Gobierno va a prestar toda la colaboración para que toda esta lamentable situación se esclarezca. La Armada confirmó que hay un integrante de dicha institución involucrado en este hecho, quien sería el conductor del vehículo“, afirmó.

Por su parte, el presidente José Antonio Kast expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que los organismos correspondientes trabajarán para esclarecer los hechos que terminaron con el atropello.

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho“, manifestó en su cuenta de X.