Ignacio Román confirmó quiebre total con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta: “Me miraban como poca cosa”

Tras protagonizar comerciales en conjunto durante años, el cocinero reabrió la polémica sobre una supuesta enemistad. A través de TikTok, lanzó un duro mensaje contra sus excompañeros de trabajo.

Ignacio Román volvió a generar repercusión en redes sociales tras referirse directamente a su quiebre con Francisco Saavedra y Jorge Zabaleta, reabriendo una polémica que ya había marcado su relación con los rostros en los últimos años.

Todo ocurrió cuando una usuaria en TikTok le consultó si aún mantenía amistad con el animador y el actor, con quienes protagonizó comerciales para un supermercado durante años. Lejos de evitar el tema, Román respondió de manera categórica.

“Nunca fuimos amigos, me miraban como poca cosa” , escribió el cocinero, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Además, el chef respaldó con un “me gusta” un comentario de una internauta que cuestionaba a ambos conductores. “Nunca me han dado buenas vibras ni Zabaleta ni Pancho Saavedra, seguro te irá muchísimo mejor”, señalaba el mensaje al que Román reaccionó positivamente.





El quiebre con Pancho Saavedra y Jorge Zabaleta

No es primera vez que se habla de un quiebre total entre Ignacio, Pancho y Jorge. Si bien estos dos últimos siguen trabajando juntos hasta hoy, el cocinero ha sembrado especulaciones sobre qué ocurrió realmente con este ex trío televisivo.

En 2022, Saavedra explotó ante los rumores sobre una supuesta “mala onda” con Ignacio en una publicación en Instagram. “En fin, cercanos a la familia de Román, dijeron que yo no lo soporto, pero no lo dice Nachito ni su familia de la que soy amigo, lejos el cahuín más flaite y sin fundamentos (…) ‘Aseguró que’, ‘dijo que’, ‘los cercanos a la familia dijeron’ es cahuín de conventillo“, apuntó.

Incluso, en esa oportunidad, Román salió a respaldar el comentario del comunicador, señalando en el mismo post que “tranquilo, amigo. Ellos no saben la relación que uno lleva y tiene, la amistad que hemos forjado. Ya está, abrazos y bendiciones”.

Sin embargo, en esta ocasión sería distinto, ya que es el propio Román quien arremetió contra sus excompañeros.