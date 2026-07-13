¿Qué es un río atmosférico categoría 5? El fenómeno que afectará esta semana a Santiago y la zona central

La meteoróloga Allison Göhler advirtió que el sistema frontal que se registrará en los próximos días estará reforzado por un fenómeno extremo. ¿Cuáles son los principales riesgos? Conoce todos los detalles acá.

La alerta sobre un posible temporal en la zona central contempla un fenómeno meteorológico considerado extremo. Se trata de un río atmosférico categoría 5, el nivel más alto dentro de la escala utilizada por los especialistas para medir su intensidad.

Durante CHV Noticias AM, la meteoróloga Allison Göhler advirtió que el sistema frontal que afectará al país estará reforzado por este fenómeno. “Cuando hablamos de río atmosférico categoría 5, es el río atmosférico más extremo, más fuerte que podríamos tener”, señaló.

¿Qué es un río atmosférico categoría 5?

Los ríos atmosféricos son extensas franjas de vapor de agua que se desplazan por la atmósfera , transportando enormes cantidades de humedad desde zonas tropicales hacia otras regiones del planeta.

En términos simples, funcionan como “ríos en el cielo” capaces de trasladar volúmenes de agua comparables e incluso superiores a algunos de los mayores ríos del mundo.

Cuando estas corrientes de humedad llegan a tierra e interactúan con sistemas frontales o zonas montañosas, pueden generar precipitaciones intensas en cortos períodos de tiempo.

La escala utilizada por los meteorólogos clasifica estos fenómenos entre las categorías 1 y 5 según la cantidad de humedad que transportan y cuánto tiempo permanecen afectando una zona determinada.

La categoría 5 corresponde a eventos “excepcionales” y considerados principalmente peligrosos debido a su potencial destructivo.

Por eso, Göhler manifestó su preocupación ante la persistencia de los modelos meteorológicos. “Hace una semana y media por lo menos que yo venía viendo este panorama (…) y esto se ha mantenido, y eso es lo que me preocupa“, afirmó.





Las consecuencias que podrían registrarse en Chile

Según la meteoróloga, el mayor impacto se concentraría en la región de Valparaíso, donde el río atmosférico alcanzaría su máxima intensidad.

La especialista advirtió que la combinación entre abundantes lluvias, fuertes vientos y una isoterma cero elevada podría generar diversos problemas, especialmente en sectores de quebradas y cerros.

“El problema es que este sistema viene con características de temporal. Además, viene con fuertes ráfagas de viento”, señaló.

Entre los principales riesgos mencionados por Göhler están: