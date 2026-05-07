Querida rostro de Chilevisión fue homenajeada como “hija ilustre” de San Antonio: “Lo recibo con humildad”

Nuestra meteoróloga Allison Göhler fue declarada como embajadora en la celebración de los 132 años de la ciudad. “Yo siempre llevo a San Antonio en el corazón”, declaró.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, participó este miércoles en su ceremonia de investidura como nueva “hija ilustre” de la comuna de San Antonio, en la región de Valparaíso.

Por motivo de los 132 años de la ciudad, el concejo municipal distinguió a seis personas que, a lo largo de sus vidas, han contribuido al desarrollo de la comuna mediante “su trabajo, talento, liderazgo o creatividad”.

Así, tras una votación, dicho título fue otorgado por unanimidad a la profesional que cursó sus estudios en el Liceo Santa Teresita de Llolleo y posteriormente en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso.





“Este reconocimiento no lo veo como una meta, sino como un compromiso para seguir representando a nuestra ciudad con excelencia. San Antonio es una ciudad de grandes sueños”, dijo en el evento.

Desde la municipalidad destacaron que Göhler logró “consolidar una exitosa carrera en televisión gracias a su carisma y profesionalismo“. “Su trayectoria la llevó a Estados Unidos, (…), obteniendo dos premios Emmy”, agregaron.

“Recibo este premio con mucha humildad, agradezco de todo corazón que me hayan hecho la embajadora, yo siempre llevo a San Antonio en el corazón“, expresó en CHV Noticias AM.