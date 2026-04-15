La potente reflexión de Allison Göhler en Extremos de las Américas: “Estamos en un proceso global que será difícil revertir”

La conductora de la nueva serie documental que llegará a Chilevisión habló de la importancia de evidenciar el cambio climático y sus respectivas consecuencias tanto en la naturaleza como en nuestra cotidianidad.

“Extremos de las Américas” llegará a Chilevisión este 26 de abril para concientizar y dejar en evidencia las consecuencias del cambio climático tanto en la Patagonia como en el Ártico.

La conductora de esta serie documental, Allison Göhler, adelantó detalles de cómo este proyecto que se desarrolló por siete años deleitará a la audiencia con imágenes inéditas e historias que invitarán a la reflexión.

El impacto de Extremos de las Américas

La meteoróloga señaló que este documental abarca todo, desde cómo les afecta a las personas, a los animales y los paisajes. Una visión global que muestra cómo este fenómeno deja una huella en lo cotidiano.

“El equipo de We Are South tomó este desafío y lo vivieron al 100%. Estuvieron días metidos en pantanos, por ejemplo, para poder tomar una imagen de los pumas o llegar a ver los osos en el Ártico. No tenemos nada que envidiarle al National Geographic porque las imágenes son espectaculares“, comentó.

“En el norte vamos a mostrar lo que pasa con los osos polares, cómo han cambiado su ruta de alimentación y cómo ellos ya se están adaptando mucho antes que nosotros“, adelantó.

Por otra parte, en la zona sur se podrá observar cómo los pumas se comportan frente a estos cambios. “Vamos a jugar con los dos extremos, mostrando dos realidades que no necesariamente van por la misma dirección. Siempre hablamos de lo malo, pero puede que también traiga alguna cosa positiva“, señaló.

La importancia de abordar el cambio climático

Allison Göhler destacó que las consecuencias ya se están haciendo notar: “Muchas veces uno habla de calentamiento global, lo puede leer en los libros, en el periódico, lo puede ver en una nota en la tele, pero no toma realmente el peso de lo que conlleva, lo que el cambio puede llegar a generar”.

“Lamentablemente, estamos en un proceso global que va a ser muy difícil revertir y, por lo tanto, tenemos que tratar de poner de nuestra parte para mitigar, pero también adaptarnos a estas nuevas realidades”, señaló.

Frente a esto, invita a cuestionarse: ¿Cómo me voy a sentir yo con mi nuevo entorno? ¿Cómo me adapto a él? ¿Cómo puedo ayudar y mejorar para que esto no nos afecte más de lo que ya nos está afectando?

“Es importante dejarles un mejor futuro a nuestras próximas generaciones y yo creo que ahí estamos al debe. Y ojalá que este documental concientice en eso, que tenemos que hacer algo, pequeños detalles, pero cambiar en algo para que las próximas generaciones no sufran lo que estamos haciendo hoy”, reflexionó.

Finalmente, la meteoróloga de Chilevisión también se sinceró respecto a su participación en este proyecto. “Es un orgullo enorme; estoy muy contenta de que el canal haya pensado en mi para poder encabezar esto. Hay un trabajo muy grande, de varios años de captar imágenes que son impresionantes”.

“Es un programa hermoso que consta de seis capítulos que les va a encantar. Van a maravillarse con imágenes preciosas y, además, podrán conocer la realidad, lo que está pasando no solo en nuestro extremo del país, sino también en el otro hemisferio. Van a disfrutar de principio a fin”, concluyó.