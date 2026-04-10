10/ 04/ 2026 14:16

Siete años de rodaje entre la Patagonia y el Ártico: así se realizó “Extremos de las Américas”

La serie documental inició su trabajo en 2019 y se consolidó como una coproducción entre Chile y Canadá, con seis capítulos de 52 minutos.

“Extremos de las Américas” comenzó en 2019, cuando el equipo de We Are South realizó las primeras investigaciones de campo en la Patagonia austral, con financiamiento inicial de CORFO a través de su línea de Series de TV en 2020.

En 2021, el proyecto obtuvo el Fondo de Fomento a la Calidad del CNTV, lo que permitió definir su formato final de seis capítulos de 52 minutos y avanzar en una coproducción oficial con Canadá.

La serie fue filmada durante varios años, en distintas temporadas y expediciones, con locaciones que incluyeron la península Antártica y la isla de Baffin, en el Ártico canadiense.

El proceso de producción se desarrolló con la participación de tres casas productoras en dos países, en el marco de un modelo de coproducción bilateral apoyado por fondos chilenos y canadienses.

La serie se estrenará por las pantallas de Chilevisión, en señal abierta, el próximo 26 de abril a las 15:00 horas.