10/ 04/ 2026 14:57

Cuándo y a qué hora se estrena “Extremos de las Américas” en Chilevisión

La nueva serie documental llegará a la pantalla abierta y también se podrá ver en la señal digital del canal. Revisa aquí todos los detalles de su estreno.



“Extremos de las Américas” , la nueva serie documental que recorre los territorios más extremos del continente, ya tiene fecha y horario de estreno en Chile. La producción debutará el próximo 26 de abril a las 15:00 horas por la señal abierta de Chilevisión.

El programa también estará disponible a través de la señal digital del canal, permitiendo verlo online desde cualquier dispositivo con acceso a internet en su sitio web oficial.

¿De qué trata “Extremos de las Américas”?

La serie muestra cómo el cambio climático está transformando la vida en los territorios más extremos del continente, desde la Patagonia hasta el Ártico canadiense. A lo largo de sus capítulos, sigue a científicos, comunidades locales y pueblos originarios que enfrentan estos cambios en su vida cotidiana.

¿Dónde ver los capítulos después de su emisión?

Tras cada emisión en televisión, los capítulos estarán disponibles en YouTube y en el sitio web de Chilevisión para el territorio nacional, permitiendo volver a ver el contenido de forma online.

“Extremos de las Américas” es conducido por Allison Göhler, quien lidera este recorrido por distintos territorios para conocer historias reales y acciones que buscan mitigar la crisis ambiental.

Mira un adelanto acá: