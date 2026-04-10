10/ 04/ 2026 14:28

De la Antártica al Ártico: las impactantes locaciones de “Extremos de las Américas”

La serie documental recorre territorios de Chile y Canadá, incluyendo la Patagonia, Tierra del Fuego y la isla de Baffin, en uno de los despliegues geográficos más amplios para una producción nacional.

“Extremos de las Américas” se desarrolla en algunos de los territorios más remotos del continente americano, abarcando un recorrido que va desde el sur de Chile hasta el norte de Canadá. La serie incluye locaciones como Torres del Paine, Puerto Williams, Puerto Natales, Tierra del Fuego, el Estrecho de Magallanes y la península Antártica.

En su eje norte, la producción se trasladó a zonas como Churchill, en Manitoba; Old Crow y Dawson City, en el Yukón; además de la isla de Baffin, en Nunavut, y sectores del norte de Columbia Británica. Estos territorios forman parte de los ecosistemas más extremos del continente.

El recorrido de la serie conecta estos espacios a través de distintas historias, con un despliegue que considera múltiples expediciones en condiciones geográficas diversas. Las locaciones incluyen parques nacionales, canales patagónicos y zonas polares, donde se desarrollaron las grabaciones en terreno.

La serie se estrenará por las pantallas de Chilevisión, en señal abierta, el próximo 26 de abril a las 15:00 horas.