Disley Ramos reveló la actitud de Claudio Valdivia por la que puso fin a su romance: “A ese hombre le dije…”

La joven declaró que si bien mantenían una “amistad con beneficios”, decidió cortar el vínculo amoroso debido a su compañero de de Fiebre de Baile no se muestra tal como es.

Aunque parecía que la relación entre Disley Ramos y Claudio Valdivia iba tomando forma, esta semana todo se diluyó.

Así lo confirmó la influencer en Plan Perfecto, donde aseguró que decidió poner fin a su fugaz romance con el hermano de Jorge Valdivia tras una actitud que no le gustó de su parte.

Si bien no tenían una relación formal y solo existía lo que ella describió como “amistad con beneficios”, optó por cortar los lazos románticos y mantenerlo como una simple amistas.





Disley Ramos envió a la “friendzone” a Claudio Valdivia

Según Disley Ramos, el problema surgió a raíz de sus interacciones en Fiebre de Baile donde ambos comparten en la competencia.

“Claudito es una persona atrás de cámara, un amor, un niño. Se prenden las cámaras y se pone canchero“, lanzó.

Esa actitud habría terminado por molestar a la joven, por lo que decidió ponerle fin a su relación amorosa.

“Le tengo cariño porque conmigo es muy bacán. En este momento quiero una amistad. No sé qué podrá pasar en un futuro, pero por ahora quiero una amistad“, declaró.

“Yo a ese hombre le dije ‘basta de hacer ese personaje de pesado si tu no eres pesado’. Es dulce, pero bueno, que haga lo que quiera”, añadió.