El participante de Fiebre de Baile contó detalles de la relación que tiene con su compañera y reveló lo que le gusta de ella. También confesó estar en camino a enamorarse.

Claudio Valdivia abrió su corazón y lanzó una confesión sobre los sentimientos que tiene con Disley Ramos, con quien inició un coqueteo en Fiebre de Baile.

El participante del estelar estuvo en El Confesionario, la previa del programa en YouTube, y habló del vínculo que nació con su compañera y cómo ve el futuro para ellos.

Consultado sobre en qué estado está la relación tras los coqueteos en la pista de baile, el exchico reality manifestó que tiene intenciones serias con la joven.





“Como llevo mucho tiempo soltero, de lo que me he dado cuenta es que con ella me cag… de la risa, está todo el día con un chiste o con que te miente, te dice la verdad, después te dice que está actuando…”, lanzó sobre su relación con Disley Ramos.

Sobre actitud de la exparticipante de Top Chef VIP, Valdivia reconoció sentirse confundido, pero reconoció que es eso mismo lo que le llama la atención.

“Es como que no entiendo nada y esas cosas me van volviendo un poco loco… Soy muy pasivo, pero la locura y estas cosas que ella tiene me van volviendo loco, me van encantando y me van enamorando“, aseguró.

Incluso fue un paso más allá y sobre sus sentimientos por Ramos aseguró que “me estoy enamorando”.

Claudio Valdivia se confiesa sobre Disley Ramos