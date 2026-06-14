Confirman muerte de youtuber Gaspi tras accidente aéreo en Brasil

El creador de contenidos de 23 años se encontraba a bordo de uno de los helicópteros que se estrellaron en Río.

Durante la tarde de este domingo se reportó la muerte del youtuber argentino Gaspar Prim (23), conocido como “Gaspi”, en un accidente aéreo registrado en Río de Janeiro, Brasil.

De acuerdo a los primeros antecedentes, el creador de contenidos de 23 años se encontraba a bordo de uno de los helicópteros que se estrellaron en Río y explotó tras capotar sobre un estacionamiento de vehículos el barrio de Recreio dos Bandeirantes.

Dentro de las víctimas fatales de la tragedia, también se encuentra el cantante y comediante estadounidense Oliver Tree.





Lo que se sabe del fatal accidente de helicóptero en el que murieron Gaspi y Oliver Tree

Según informó la prensa internacional, el helicóptero en el que se trasladaban el youtuber y el cantante colisionó en el aire con otro, lo que ocasionó que capotara sobre un estacionamiento lleno de vehículos.

Al impactar en el lugar, la aeronave explotó, destruyendo al menos 20 automóviles y provocando la propagación de las llamas y una gran columna de humo.

Las seis víctimas fueron identificadas como:

Alexandre Souza: P iloto

Charles Marsillac: P iloto

Nickel Oliver Tree: Cantante y productor estadounidense

Gaspar Prim: Youtuber argentino c onocido como Gaspi

Lucas Vignale: D irector de videos musicales argentino

Lucas Brito Chaves: Productor musical brasileño conocido como Lucas Frota

En desarrollo…