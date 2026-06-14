Conocido cantante estadounidense muere en fatal accidente en Brasil: Estuvo en Chile días antes
El artista había visitado territorio nacional hace apenas unos días como parte de su gira mundial, presentándose en un íntimo show en Santiago.
El cantante estadounidense Oliver Tree murió a sus 32 años este domingo en un accidente entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, en Río de Jainero, Brasil.
Según consignaron los medios locales CNN Brasil y Globo, la colisión dejó seis víctimas fatales, entre ellos los pilotos y otros artistas.
¿Qué se sabe del fatal accidente de helicóptero en el que murió Oliver Tree?
El helicóptero en el que se trasladaba Oliver Tree colisionó en el aire con otro y se estrelló contra un estacionamiento lleno de vehículos.
Al impactar en el lugar, la aeronave explotó, destruyendo al menos 20 automóviles y provocando la propagación de las llamas y una gran columna de humo.
Las seis víctimas fueron identificadas como:
- Alexandre Souza: Piloto
- Charles Marsillac: Piloto
- Nickel Oliver Tree: Cantante y productor estadounidense
- Gaspar Prim: Youtuber argentino conocido como Gaspi
- Lucas Vignale: Director de videos musicales argentino
- Lucas Brito Chaves: Productor musical brasileño conocido como Lucas Frota
Oliver Tree visitó Chile
Oliver Tree visitó Chile por primera vez tan solo la semana pasada con su gira mundial Love You Madly, Hate You Badly.
El 2 de junio presentó su música en Club Subterráneo, en un íntimo show que reunió a decenas de fanáticos.
Durante su paso por Santiago, el cantante también se reunió con el influencer Pollo Castillo y Dr. Simi.
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