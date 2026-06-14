Conocido cantante estadounidense muere en fatal accidente en Brasil: Estuvo en Chile días antes

El artista había visitado territorio nacional hace apenas unos días como parte de su gira mundial, presentándose en un íntimo show en Santiago.

El cantante estadounidense Oliver Tree murió a sus 32 años este domingo en un accidente entre dos helicópteros en Recreio dos Bandeirantes, en Río de Jainero, Brasil.

Según consignaron los medios locales CNN Brasil y Globo, la colisión dejó seis víctimas fatales, entre ellos los pilotos y otros artistas.

¿Qué se sabe del fatal accidente de helicóptero en el que murió Oliver Tree?

El helicóptero en el que se trasladaba Oliver Tree colisionó en el aire con otro y se estrelló contra un estacionamiento lleno de vehículos.

Al impactar en el lugar, la aeronave explotó, destruyendo al menos 20 automóviles y provocando la propagación de las llamas y una gran columna de humo.

Las seis víctimas fueron identificadas como:

Alexandre Souza: P iloto

Charles Marsillac: P iloto

Nickel Oliver Tree: Cantante y productor estadounidense

Gaspar Prim: Youtuber argentino c onocido como Gaspi

Lucas Vignale: D irector de videos musicales argentino

Lucas Brito Chaves: Productor musical brasileño conocido como Lucas Frota