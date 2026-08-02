VIDEO | Angol bajo el agua: Carabineros rescató a 60 vecinos tras desborde de estero

Debido al sistema frontal que afecta al sur del país, se realizó un operativo para evacuar a familias en distintos sectores de la comuna tras la inundación de sus viviendas.

Durante la madrugada de este domingo, Carabineros desplegó un amplio operativo de rescate en la comuna de Angol, en la región de La Araucanía.

La emergencia se produjo luego del desborde del estero Rehue provocado por el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) Araucanía, junto a funcionarios de la 1ª Comisaría de Angol y de la 3ª Comisaría COP Malleco, trabajaron intensamente para evacuar a vecinos que permanecían atrapados en sus viviendas debido al ingreso del agua.





De acuerdo con la información entregada por la institución, los equipos utilizaron un bote zodiac para ingresar a los sectores anegados y poner a salvo a una mujer con movilidad reducida, además de familias completas y sus mascotas.

En total, 60 personas fueron rescatadas desde sus viviendas inundadas, ante el avance de las aguas producto del desborde del estero Rehue.

El rescate también incluyó a mascatos de los damnificados, las que también fueron sacadas del lugar y puestas a resguardo junto a sus dueños.