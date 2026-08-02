“Nos vamos en familia”: Felipe Braun anuncia que dejará Chile y revela las razones de su decisión

El actor se despidió de su vida en el sur de Chile, donde estuvo radicado los últimos años y contó que se trasladará con su esposa e hijos a Alemania por todo un año.

Esta semana, Felipe Braun sorprendió al revelar que dejará Chile durante un año para acompañar un importante desafío de su esposa.

El actor, que desde hace varios años está radicado en la región de Los Lagos, explicó que esta nueva etapa marcará un cambio significativo tanto en su vida personal como profesional.

“Nos vamos en familia a vivir a Alemania. Me voy a vivir a Berlín un año entero. Y me voy ahora, este martes”, contó con entusiasmo en su cuenta de Instagram.





La razón de este nuevo desafío familiar, contó el actor, se debe a que su esposa ganó una beca de estudios en Alemania, por lo que todos la acompañarán durante este periodo.

De todas formas, aunque se trasladarán a Europa, Felipe Braun aseguró que continuará con sus proyectos en Chile, por lo que estará constantemente viajando al país.

“Yo voy a venir, tengo que trabajar acá. Sigo trabajando en el Teatro del Lago, que es un lugar que amo profundamente. Creo mucho en esta región, creo mucho en el sur, pero por estudios de mi señora me tocó irme, así que los niños entran al colegio allá en Berlín“, detalló.

“Han sido seis años sin parar acá en el sur, muy bonitos, me encanta. Pero también la vida está llena de desafíos. Hay que ir agarrando cada uno con alegría y con lo que toca“, reflexionó el actor.