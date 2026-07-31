Comenzó el pago del Bono de Recuperación: Quiénes pueden recibir el beneficio de hasta $1,5 millones

La ayuda económica está dirigida a hogares que sufrieron daños producto de las lluvias y no requiere postulación previa. Conoce todos los detalles del beneficio acá.

El gobierno informó el inicio del pago de nuevas nóminas del Bono de Recuperación, beneficio destinado a apoyar a las familias afectadas por el sistema frontal que impactó a distintas regiones del país.

La ayuda económica está dirigida a hogares que sufrieron daños producto de las lluvias y no requiere postulación previa, ya que se asigna en base a la información recopilada mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Según informaron las autoridades, cerca de 12 mil hogares recibirán el beneficio en esta etapa.

¿Qué es el Bono de Recuperación?

El Bono de Recuperación es una ayuda económica de libre disposición que se entrega por una sola vez a las familias afectadas por la emergencia.

Su objetivo es contribuir a la reposición de enseres y apoyar la recuperación de las condiciones de habitabilidad de los hogares dañados por el sistema frontal.

Los recursos son depositados directamente y pueden ser utilizados por las familias según sus necesidades.

¿Quiénes reciben el Bono de Recuperación?

El beneficio está destinado a personas y familias que fueron afectadas por el sistema frontal y que cuentan con una Ficha Básica de Emergencia (FIBE) aplicada por equipos municipales o del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

No existe un proceso de postulación. La asignación se realiza de manera automática según los antecedentes registrados en la ficha y el nivel de afectación determinado durante el catastro.





¿Cómo saber si recibiré el bono?

El Ministerio de Desarrollo Social habilitó la plataforma Mi FIBE, donde las personas pueden revisar el estado de su ficha y hacer seguimiento al proceso.

Para consultar, debes:

Ingresar a Mi FIBE

Acceder con tu Clave Única .

. Ingresar el número de folio entregado al momento de la aplicación de la FIBE.

¿Cuáles son los montos del Bono de Recuperación?

El dinero entregado depende del nivel de daño registrado en la vivienda.

Los montos establecidos son:

$375.000: afectación baja.

$750.000: afectación media.

$1.125.000: afectación alta.

$1.500.000: afectación muy alta.

Las autoridades señalaron que cerca del 70% de los hogares beneficiarios presenta daños medios, altos o viviendas destruidas.

¿Cómo se cobra el Bono de Recuperación?

El pago se realiza a la jefa o jefe de hogar registrado en la FIBE. Existen dos modalidades para recibir el dinero:

Depósito en CuentaRUT: Si la persona cuenta con CuentaRUT de BancoEstado, el dinero será depositado directamente.

Si la persona cuenta con CuentaRUT de BancoEstado, el dinero será depositado directamente. Cobro presencial: Quienes no tengan acceso al depósito podrán retirar el beneficio en efectivo en una sucursal de BancoEstado presentando su cédula de identidad.

En el caso de personas migrantes, se requiere contar con un RUT chileno vigente para efectuar el cobro.