Hay 10 detenidos: Cae red que captaba adolescentes bolivianas para explotarlas sexualmente en Tarapacá

La investigación de la Fiscalía de Tarapacá y la PDI permitió rescatar a cinco menores de edad. Según los antecedentes, la organización criminal las trasladó a Iquique y Alto Hospicio, donde eran obligadas a ejercer comercio sexual.

Una organización criminal que captaba adolescentes en Bolivia para trasladarlas a Chile y someterlas a explotación sexual fue desarticulada tras un operativo realizado por la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Tarapacá.

El procedimiento permitió la detención de 10 personas y el rescate de 5 víctimas menores de edad, quienes fueron encontradas durante allanamientos efectuados en distintos puntos de las comunas de Iquique y Alto Hospicio.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la red operaba de manera transnacional y estaba integrada principalmente por ciudadanos bolivianos que reclutaban jóvenes en su país de origen para luego ingresarlas a territorio chileno.

Cómo operaba la organización

El prefecto inspector Mauricio Jorquera Ramírez, jefe de la Región Policial de Tarapacá, explicó que la investigación permitió establecer el funcionamiento interno de la banda y los roles que cumplían sus integrantes.

“Se determina que una organización criminal compuesta principalmente por ciudadanos bolivianos reclutaba, captaba y posteriormente trasladaba a Chile desde Bolivia a mujeres para ejercer la explotación sexual y la prostitución en diferentes locales tanto en Iquique como en Alto Hospicio”, señaló.

Según la PDI, la indagatoria incluyó meses de seguimiento y análisis, lo que permitió identificar inmuebles utilizados para el funcionamiento de la red y reunir evidencia sobre la participación de los imputados.

Investigación de Fiscalía Alto Hospicio y @PDI_Tarapaca permitió desmantelar agrupación criminal dedicada a traer al país a mujeres -adultas y adolescentes- desde Bolivia para que ejercieran el comercio sexual en prostíbulos clandestinos de Iquique y Alto Hospicio. pic.twitter.com/mDzp7qcJDR — Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) July 31, 2026

Allanamientos en Iquique y Alto Hospicio

Las diligencias culminaron con una serie de procedimientos simultáneos que incluyeron órdenes de entrada y registro en distintos domicilios vinculados a la organización.

Durante los allanamientos, los policías encontraron un inmueble donde presuntamente se ejercía comercio sexual de manera clandestina y lograron rescatar a cinco adolescentes.

“Tenemos a cinco víctimas en nuestros cuarteles para verificar su edad y antecedentes en Bolivia“, indicó Jorquera.





Además, fueron incautados teléfonos celulares, dinero en efectivo, vehículos y un camión que habría sido utilizado para el traslado de las víctimas.

Los antecedentes recopilados serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer si existen más víctimas y determinar la eventual participación de otras personas en la red.